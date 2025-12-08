ua en ru
НБУ трохи підвищив курс долара

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 16:20
UA EN RU
НБУ трохи підвищив курс долара Фото: Курс долара збільшився на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Тарас Лєсовий

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 9 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0700 гривень за 1 долар (+0,01 грн).

НБУ трохи підвищив курс долараbank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,0242 гривень за 1 євро (+0,06 грн).

НБУ трохи підвищив курс долараbank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 9-10 копійок - до 42,08-42,11 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 8 грудня.

НБУ трохи підвищив курс долараudinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара порівняно зі значенням 5 грудня не змінився і становить 42,37 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 2 копійки - до 49,42 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,84 і 48,82 гривень відповідно.

Фактори на валютному ринку в грудні

Протягом 8-14 грудня на валютний ринок продовжать впливати такі фактори, як складна ситуація в енергетиці (відключення світла підживлюють попит на валюту), а також інфляційні очікування, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Ще одним фактором нестабільності буде невизначеність обсягу макрофінансової допомоги у 2026 році. Водночас позитивний вплив на курс чинитиме рекордне зростання золотовалютних резервів НБУ, які перевищили 50 млрд доларів. Регулятор зберігає присутність на міжбанківському ринку та утримує ситуацію під контролем, додав експерт.

