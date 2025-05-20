НБУ держит курс: что будет с долларом в ближайшие месяцы

Национальный банк поддерживает курс на уровне 41,5 грн/доллар. В ближайшие месяцы ситуация кардинально не изменится, а девальвация возможна в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе НБУ снова увеличил интервенции, но сохранил курс гривны крепче 41,5 грн/доллар.

Дефицит валюты на рынке остается большим. НБУ продал за неделю из резервов 755 млн долларов, увеличив интервенции на 21%.

Всю неделю НБУ сохранял официальный курс достаточно крепким и даже незначительно усилил гривну до 41,5 грн/доллар по итогам недели. Наличный курс также оставался относительно стабильным на уровне 41,2-41,7 грн/доллар в системно важных банках, говорится в обзоре.



Как отметили аналитики, учитывая резкий рост интервенций на прошлой неделе, НБУ стремится обеспечивать достаточное, а может и избыточное предложение валюты на рынке, чтобы сохранять гривну крепкой.

"По нашему мнению, НБУ будет продолжать политику крепкой гривны в ближайшие месяцы, откладывая постепенное и незначительное ослабление курса гривны на конец года, как и в прошлом году", - говорится в обзоре.