НБУ тримає курс: що буде з доларом у найближчі місяці
Національний банк підтримує курс на рівні 41,5 грн/долар. У найближчі місяці ситуація кардинально не зміниться, а девальвація можлива наприкінці року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, минулого тижня НБУ знову збільшив інтервенції, але зберіг курс гривні міцнішим ніж 41,5 грн/долар.
Дефіцит валюти на ринку залишається великим. НБУ продав за тиждень з резервів 755 млн доларів, збільшивши інтервенції на 21%.
Весь тиждень НБУ зберігав офіційний курс достатньо міцним і навіть незначно посилив гривню до 41,5 грн/долар за підсумками тижня. Готівковий курс також залишався відносно стабільним на рівні 41,2-41,7 грн/долар у системно важливих банках, йдеться в огляді.
Як зазначили аналітики, з огляду на різке зростання інтервенцій минулого тижня, НБУ прагне забезпечувати достатню, а може й надмірну пропозицію валюти на ринку, щоб зберігати гривню міцною.
"На нашу думку, НБУ продовжуватиме політику міцної гривні у найближчі місяці, відкладаючи поступове й незначне ослаблення курсу гривні на кінець року, як і торік", - йдеться в огляді.
Прогнози щодо курсу
Нагадаємо, Україна цьогоріч отримає рекордну міжнародну допомогу, через що прогнози щодо курсу долара змінюються.
Зокрема аналітики інвесткомпанії Dragon Capital покращили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/долар з 45 грн/долар).
Міжнародний валютний фонд у квітні істотно поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2025 році 42,5 грн/долар (прогноз за жовтень минулого року - 45,0 грн/долар).
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