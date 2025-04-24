МВФ существенно улучшил прогноз по курсу доллара в Украине

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (апрель 2025 года).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2025 год - 42,5 грн/доллар (прогноз за октябрь прошлого года - 45,0 грн/доллар)

2026 год - 45,6 грн/доллар (прогноз за октябрь - 46,8 грн/доллар)

2027 год - 47,5 грн/доллар (прогноз за октябрь - 48,6 грн/доллар)

2028 год - 48,9 грн/доллар (прогноз за октябрь - 50,2 грн/доллар)

2029 год - 50,1 грн/доллар (прогноз за октябрь - 51,7 грн/доллар)

2030 год - 51,6 грн/доллар

Прогноз по росту экономики

В то же время МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году до 2,0% по сравнению с 2,5% в прогнозе за октябрь.

Ожидается, ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%, в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.

Это соответствует базовому сценарию МВФ, по которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.