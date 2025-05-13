Курс будет расти медленнее: сколько может стоить доллар в конце 2025 года

Украина в этом году получит рекордную помощь, из-за чего прогнозы по курсу доллара меняются. Медленная девальвация гривны ожидается во второй половине 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прогноз инвесткомпании Dragon Capital .

Как отмечали аналитики компании, в 1 квартале 2025 года НБУ позволил гривне укрепиться относительно доллара на 1,4% - до 41,5 грн/доллар после длительного периода контролируемой девальвации.

По их мнению, укрепление гривны стало реакцией НБУ на высокую инфляцию, значительные объемы внешнего финансирования, глобальное ослабление доллара и сезонное снижение спроса на иностранную валюту.

В то же время в Dragon Capital ожидают, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться.

"Однако, учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов) и снизили прогноз курса на конец года до 44 грн/доллар (-4,4% г/г; предыдущий прогноз - 45 грн/доллар)", - говорится в прогнозе.

Два сценария

Как отмечается в прогнозе, война России против Украины продолжается и, несмотря на усилия администрации США, перспективы полноценного перемирия остаются неопределенными. Учитывая эту неопределенность, аналитики сохраняют два сценария макропрогноза на 2025 год.

Сценарий "продолжающейся войны" предполагает продолжение боевых действий до конца прогнозного периода, в то время как в сценарии "перемирие" мы предполагаем, что устойчивое прекращение огня будет достигнуто в ближайшие месяцы, однако часть территории Украины останется временно оккупированной.

Достижение устойчивого прекращения огня будет способствовать более медленной девальвации гривны во втором полугодии, ведь фундаментальное давление на цены будет выше, а ситуация с платежным балансом станет лучше из-за замедления оттока частного капитала и сохранения объемов внешней финансовой помощи, прогнозируют в Dragon Capital.

"В дальнейшем динамика курса будет зависеть от объемов внешнего финансирования и потоков частного капитала, в то время как внешнеторговый дефицит останется значительным из-за структурных изменений в экономике", - говорится в прогнозе.

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