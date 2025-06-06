НБУ о бюджетном курсе гривны к доллару: это не ориентир

Правительство Украины при планировании бюджета закладывает расчетный курс гривны к доллару. Этот показатель не является целью для НБУ.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

"К нам апеллируют с тем прогнозом обменного курса, который закладывается в бюджет. Но этот то это тот технический показатель, который используется при прогнозировании, при планировании правительством", - сказал он.

Николайчук отметил, что валютно-курсовая политика НБУ прежде всего нацелена на обеспечение монетарных целей.

Он заяил, что бюджетный показатель курса гривны доллара "не является каким-то указателем для Национального банка".

Кроме того, глава НБУ отметил, что текущая валютно-курсовая политика является оптимальной.

"Ключевой мандат Национального банка обеспечение именно ценовой стабильности и финансовой стабильности. Вопросы фискальной политики не входят в зону полномочий и сферы ответственности Национального банка", - сказал он в ответ на вопрос о том, что текущий курс гривны к доллару отличается от бюджетного.

По его словам, макрофинансовая стабильность и устойчивость - это наше общественное благо, на котором базируется все, начиная от возобновления кредитования и привлечения инвестиций

"Национальный банк никогда не давал никаких заверений относительно курсовой политики, особенно в вопросах, связанных с фискальной составляющей. Мы неоднократно это подчеркивали", - добавил Пышный.