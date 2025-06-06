Курс доллара упал до минимума за 1,5 месяца
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4018 гривен за 1 доллар (-0,0699 грн).
Курс опустился до минимума с 22 апреля (41,3785 грн/доллар).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,2726 гривен за 1 евро (-0,1047 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,39-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,65 гривен.
Ситуация на рынке
Как заявили в НБУ, ситуация на валютном рынке изменились за последние два месяца.
Чистый спрос на валюту со стороны населения снизился (до около 0,2 млрд долларов в апреле и мае по сравнению с 1,5 млрд долларов в январе) благодаря увеличению интереса к гривневым инструментам и умеренным двусторонним колебаниям обменного курса.
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