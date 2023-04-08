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Как изменился финансовый рынок Украины за последний месяц: данные НБУ

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 13:04
Как изменился финансовый рынок Украины за последний месяц: данные НБУ Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2023 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось с 1384 до 1347. Количество банков уменьшилось до 65 из-за того, что НБУ решил ликвидировать банк "Форвард" и "Айбокс банк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, из реестров исключено 37 участников рынка небанковских финансовых услуг: 12 финансовых компаний, пять ломбардов, два кредитных союза и пять лизинговых компаний исключены из реестров добровольно, а остальные семь финансовых компаний, пять страховщиков и одна лизинговая компания - принудительно.

По состоянию на 31 марта на небанковском рынке работало 110 страховщиков non-life (в феврале было 115) и 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 171 ломбард (было 176), 157 кредитных союзов (было 15), 89 лизинговых компаний (было 95), 682 финансовые компании (было 701), 58 страховых брокеров (количество не изменилось) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 25 банковских групп (количество не изменилось) и 22 небанковские финансовые группы (количество не изменилось).

На платежном рынке действует 33 платежные системы (было 37), созданные резидентами, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Как изменился финансовый рынок Украины за последний месяц: данные НБУ

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 получил полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

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