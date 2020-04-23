НБУ спрогнозував глибину падіння економіки України

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

ВВП України скоротиться до 2020 року і зросте в наступному році

Національний банк України (НБУ) різко погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

Згідно з прогнозом НБУ, економіка України скоротиться у 2020 році на 5,0%, у 2021 році відновлювальне зростання складе 4,3%.

Як зазначив Смолій, негативний вплив пандемії очікується відносно короткостроковими, однак "досить потужним".

Нагадаємо, в кінці січня Національний банк України (НБУ) зберіг прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році на рівні 3,5%. Крім того, НБУ зберіг прогноз зростання ВВП України в 2021 році на рівні 4,0%.

Однак після початку кризи, викликаного пандемією коронавірусу, прогнози по світовій економіці були різко погіршено.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році. При цьому світова економіка впаде в 2020 році на 3,0%.

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в кінці березня заявив, що в України є шанс пройти світова економічна криза з втратами, порівняними з втратами інших країн. Він нагадав, що ВВП України в 2009 році впав майже на 15%, в той час як у Польщі було зростання.

Відзначимо, за даними Госстта, зростання ВВП України в 2019 році склав 3,2%. Згідно макропрогнозу уряду, економіка України скоротиться до 2020 року на 4,8%.