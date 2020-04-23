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НБУ оцінив падіння ВВП у першому кварталі

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 15:53
НБУ оцінив падіння ВВП у першому кварталі
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Падіння поки не дуже значне

Національний банк України (НБУ) оцінює падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2020 року на рівні 0,5%. Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу.

Як зазначив Сологуб, падіння на початку року поки було не дуже значним. "Ми оцінюємо падіння приблизно на 0,5%. Якщо дивитися на економіку в першому кварталі, то ситуація була різнорідною, тобто як у четвертому кварталі минулого року", - сказав він.

За його словами, такі галузі, як металургія, продовжували демонструвати негативні результати, хоча до початку коронакризи ситуація в галузі трохи покращилася. При цьому роздрібний товарообіг продовжував демонструвати значні темпи зростання, у сільському господарстві було невелике падіння.

Сологуб підкреслив, що економіка України підійшла до початку кризи не в найгіршому стані "і набагато краще підготовленою, ніж в минулі кризи".

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) різко погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з прогнозом НБУ, економіка України скоротиться до 2020 року на 5,0%, у 2021 році відновлювальне зростання складе 4,3%.

Зазначимо, заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в кінці березня заявив, що в України є шанс пройти світова економічна криза з втратами, порівняними з втратами інших країн. Він нагадав, що ВВП України в 2009 році впав майже на 15%, в той час як у Польщі було зростання.

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