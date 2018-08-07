НБУ розраховує на прийняття Радою законопроекту про "спліт" восени

Проект ще має розглянути комітет ВР з питань фінполітики і банківської діяльності

Національний банк України очікує, що Верховна рада ухвалить законопроект про "спліт" - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" восени 2018 року. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, проект закону ще повинен пройти розгляд у комітеті ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності.

"Ми хотіли б (прийняття закону про спліт восени, - ред.). Ми вже все підготували, ще необхідно пройти комітет Верховної ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності і будемо рухатися у цьому напрямку", - зазначила Рожкова.

У разі, якщо законопроект про "спліт" буде прийнятий, Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.

"Якщо" спліт "буде прийнятий, і Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг, то тоді треба буде сідати з представниками ринку і комплексно на все це дивитися. Саме разом з ринком. Як я вже говорила, на прикладі небанківського фінансового сектора, який у нас отримує ліцензії, ми бачимо, що це працює, - у нас абсолютно нормальний діалог", - заявила заступник голови НБУ.

Вона розповіла, що на останньому засіданні у профільному банківському комітеті Ради НБУ обговорив з представниками ринку майже 200 поправок у законопроект про "спліт".

"Не було жодного питання, де б ми не знайшли розуміння! Хоча спочатку була настороженість. Наприклад, їх лякає, що документи при подачі, як зараз у Нацкомфінпослуг, будуть ходити не відомо скільки і де. Ми говоримо, що давайте тоді поставимо граничний термін. І таким чином ми знайшли всі рішення", - пояснила представник нацрегулятора.

Рожкова також зазначила, що в рамках "спліта" буде 12-місячний транзитний період, хоча в колишній редакції законопроекту було закладено перехідний період у шість місяців.

"Але ми сказали: півроку мало. У нас же немає завдання прийти і за півроку все це перелопатити. Навпаки, ми хочемо, щоб цей перехід був непомітний", - додала перший заступник глави Нацбанку.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку очікують, що до кінця цього року будуть прийняті законопроекти про рейтингування і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу" (так званий закон про "спліт").

Додамо, що НБУ змінив правила проведення аудиту банку, зокрема національний регулятор з 1 жовтня 2018 року вводить порядок відхилення (відсторонення) аудиторської фірми від проведення аудиту банку.