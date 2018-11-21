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Світовий банк і МВФ виступили зі спільною заявою щодо законопроекту про "спліт"

Новини » Фінанси    21.11.2018 - 15:18
Світовий банк і МВФ виступили зі спільною заявою щодо законопроекту про "спліт"
Фото: НБУ (прес-служба НБУ)

Законопроект передає нагляд за страховими і фінансовими компаніями від Нацкомфінпослуг до НБУ

Світовий банк та Міжнародний валютний фонд виступили зі спільною заявою напередодні голосування у Верховній раді за законопроект № 2413а "щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" (так званий законопроект про "спліт"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво СБ.

Як зазначається в повідомленні, законопроект передбачає консолідацію нагляду за фінансовим сектором у двох регуляторів - Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, замість поточної системи трьох регуляторів.

"Світовий банк разом з Міжнародним валютним фондом вітає прийняття цього законопроекту, який, як очікується, відкриє двері для продуктивних змін у нереформованому небанківському фінансовому секторі", - наголосили фінустанови.

Як зазначила Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України, проблеми у небанківському фінансовому секторі "можуть бути усунені лише через фундаментальні реформи, включаючи реформу регуляторної системи фінансового сектора для забезпечення незалежного та ефективного нагляду за небанківським фінансовим сектором".

Постійний представник в Україні Йоста Люнгман наголосив, що "треба привести регулювання та нагляд у небанківському фінансовому секторі до міжнародних стандартів, як це відбувається в банківському секторі".

Нагадаємо, раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла про те, що у разі схвалення законопроекту про "спліт", Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.

Як раніше писало РБК-Україна, в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку очікують, що до кінця цього року будуть прийняті законопроекти про рейтингування і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу".

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