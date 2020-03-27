НБУ скоротив продаж валюти для підтримки гривні більш ніж в 10 разів

Національний банк України протягом тижня 23-27 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 76,80 млн доларів, що в 13,5 разів менше, ніж тижнем раніше (1038,00 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1282,00 млн доларів і продав на 2748,60 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склала 1466,60 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 16-20 березня 2020 року витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів і продав 1088,00 млн доларів. Таким чином, чистий продаж за тиждень склала 1038,00 млн доларів.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Олег Чурій 27 березня заявив, що ситуація на валютному ринку України поліпшується, а НБУ значно скоротив продаж валюти.

Зазначимо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України не планує змінювати свою політику на міжбанківському валютному ринку, яка полягає в згладжування надмірних коливань.