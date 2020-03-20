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НБУ за тиждень витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів

Новини » Фінансова криза 2020     20.03.2020 - 17:45
НБУ за тиждень витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Нацбанк продає по 200 млн доларів в день, стримуючи різке зростання курсу

Національний банк України протягом тижня 16-20 березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів і продав 1088,00 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чистий продаж за тиждень склав 1038,00 млн доларів.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1282,00 млн доларів і продав на 2671,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склав 1389,80 млн доларів.

Нагадаємо, НБУ відновив продаж валюти на початку березня, а за тиждень 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів.

Відзначимо, заступник голови НБУ Олег Чурий, заявив, що Національний банк України відстежує ситуацію на міжнародних фінансових ринках і бачить розгортання кризи.

Заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації світової кризи по відношенню до долара девальвують валюти практично всіх країн, у тому числі і України.

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