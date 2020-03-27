ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ продасть банкам ще одну партію готівкових доларів

Новини » Фінансова криза 2020     27.03.2020 - 12:57
НБУ продасть банкам ще одну партію готівкових доларів
Фото: Олег Чурий (прес-служба НБУ)

Обсяг на аукціоні складе 180 млн доларів

Національний банк України в понеділок, 30 березня, проведе ще один аукціон з продажу готівкових доларів за безготівкові. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

Як зазначив Чурій, НБУ на цьому тижні вже провів аукціон з продажу готівкових доларів. "Це було 130 млн доларів. Попит поки значно перевищував пропозицію. Попит був приблизно 280 млн доларів", - повідомив він і додав, що заявки були задоволені пропорційно.

За його словами, аукціон проводився серед 14 найбільших системних банків.

"Ми збираємося в понеділок провести наступну операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. На цей раз це буде сума 180 млн доларів", - повідомив Чурій.

За його словами, ще один аукціон пройде в кінці тижня. "Є ще попит на готівковий долар", - додав він.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Олег Чурій 27 березня заявив, що ситуація на валютному ринку України поліпшується, а НБУ значно скоротив продаж валюти.

Зазначимо, Національний банк України 19 березня провів першу операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову з оголошеним граничним обсягом у 100 млн євро. Національний банк отримав заявки від 6 банків на 35 млн євро і задовольнив їх в повному обсязі.

НБУ констатував зміну ситуації на валютному ринку Впевнене зростання: що відбувається з курсом долара 27 березня
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся