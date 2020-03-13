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НБУ витратив майже мільярд доларів на підтримку гривні

Новини » Економіка     13.03.2020 - 18:28
НБУ витратив майже мільярд доларів на підтримку гривні
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає плавно, а НБУ коригує рух курсу

Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними центробанку, 139,60 млн доларів було продано на двох аукціонах, які пройшли 12 і 13 березня, 39,00 млн доларів - за допомогою інтервенцій за кращим курсом, 803,00 млн доларів з допомогою інтервенцій за загальним курсом.

Зазначимо, НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання. Протягом тижня офіційний курс долара до гривні виріс на 4,7% - з 24,92 до 26,09 грн/долар.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.

Нагадаємо, Національний банк України минулого тижня відновив продаж валюти з резервів. НБУ протягом тижня 2-6 березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 150,00 млн доларів і продав на 307,20 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1232,00 млн доларів і продав на 1583,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склала 351,80 млн доларів.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1232,00 млн доларів і продав на 602,20 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 629,80 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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