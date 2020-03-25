НБУ перестав продавати валюту для згладжування курсових коливань

Фото: Олег Чурий (прес-служба НБУ)

Починаючи з минулої середи знижується ажіотаж інтервенції НБУ і валютний ринок може вже збалансувати себе сам

Національний банк України перестав продавати валюту для згладжування курсових коливань. Про це на брифінгу заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурий, передає РБК-Україна.

За його словами, з початку року НБУ продав близько 1,5 млрд доларів.

"Що стосується останніх подій на валютному ринку. Починаючи з минулої середи ми бачимо зниження ажіотажу та обсяги інтервенції Національного банку постійно знижуються. У минулий четвер ми продали приблизно 150 млн доларів, потім в п'ятницю 100, в понеділок ми вже продали лише 50 млн доларів для згладжування курсових коливань", - сказав Чурий.

Він також зазначив, що вчора був перший день з початку кризових явищ, коли Національний банк не виходив на ринок.

"Це було пов'язано з тим, що ринок може вже збалансувати себе сам", - додав він.

Ситуація на валютному ринку Підсумки дня на валютному ринку! Сьогодні знову є непогані новини. Другий день поспіль Національний банк не проводити інтервенцій з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансується без нашої участі – на рівнях близьких до 28 грн за долар США. Є добрі новини також для готівкового ринку. Національний банк нарешті отримав з-за кордону партію готівкового долара США, необхідного для підкріплення кас банків. Сьогодні ми провели операцію з обміну цієї готівки на безготівкову валюту банків. Участь у цій операції взяли 11 з 14 банків, які мають статус системно важливих. Запропонований нами обсяг готівкової валюти становив 130 млн дол. США і був повністю викуплений банками. Наразі очікуємо на другу партію готівкового долара. Ми продовжимо проводити операції з обміну готівки на безготівкову валюту, щоб банки могли безперебійно задовольняти попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах чи євро. Втім, також рекомендуємо громадянам обмежувати операції з готівкою і за необхідності проводити усі операції онлайн та за допомогою платіжних карток. Це сучасніше та безпечніше. Наш бонус сьогодні – відео з заступником Голови НБУ Олегом Чурієм, який відповів на запитання наших читачів у Facebook. Якої політики Національний банк буде дотримуватися надалі на валютному ринку? Чи варто очікувати фінансування МВФ? Коли остаточно вирішиться проблема з дефіцитом доларової готівки? Детальні відповіді знайдете у відео. Зберігаємо віру в позитивні новини – як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ в Україні. #НБУ #коронавірус Опубліковано Національний банк України Середа, 25 березня 2020 р.

Нагадаємо, НБУ відновив постачання готівкового долара в Україну. За словами заступника голови НБУ, у зв'язку з коронавірусом значно скоротилося число авіарейсів в Україну, у тому числі тих, якими доставлялося готівкова валюта. Також він повідомив, що минулого тижня вдалося доставити кілька партій в готівковому євро. Сьогодні НБУ проводить перший аукціон з продажу готівкового долара.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України оголосило на 24 березня аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Згідно з повідомленням, інвесторам запропоновані державні облігації в доларах і в євро.