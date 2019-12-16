НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 424,10 млн доларів, що на 12,50 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (436,60 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 6340,0 млн доларів і продав на 479,23 млн доларів.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5860,78 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,03 млрд грн до 110,08 млрд грн.

bank.gov.ua

Нагадаємо, у грудні Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

Аналітики протягом цього ижня прогнозують зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн.