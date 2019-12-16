НБУ сократил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-13 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 424,10 млн долларов, что на 12,50 млн долларов меньше, чем неделей ранее (436,60 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 6340,0 млн долларов и продал на 479,23 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5860,78 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 4,03 млрд грн до 110,08 млрд грн.

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Напомним, в декабре Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца 2019 года и в первом квартале следующего года.

Аналитики в течение этой недели прогнозируют снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.