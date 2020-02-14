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НБУ дав оцінку поточному курсу гривні до долара

Новини » Економіка     14.02.2020 - 13:14
НБУ дав оцінку поточному курсу гривні до долара
Фото: Олег Чурій (www.bank.gov.ua)

Центробанк лише згладжує надмірні курсові коливання на ринку

Поточний курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба центробанку.

Як зазначив Чурій, НБУ відмовився від фіксованого курсу та запровадив гнучке курсоутворення у 2015 році. З того часу режим гнучкого курсоутворення є важливим елементом політики інфляційного таргетування і виступає головним запобіжником накопичення дисбалансів у економіці.

"НБУ вже давно не витрачає міжнародні резерви на підтримання штучного курсу гривні, а лише згладжує надмірні курсові коливання в той чи інший бік", - додав він.

Як за його словами, ревальвація гривні, зумовлена ринковими факторами, також не створює загроз для параметрів платіжного балансу країни. Так у минулому році дефіцит поточного рахунку навіть звузився завдяки меншому дефіциту зовнішньої торгівлі товарами, стійкому зростанню експорту послуг, меншим обсягам репатріації дивідендів. За його словами показники були б ще кращі, якщо не враховувати суто статистичний ефект від розмитнення євроблях та резервні обсяги імпорту газу напередодні переговорів з "Газпромом" у 2019 році.

НБУ дав оцінку поточному курсу гривні до долара

Нагадаємо, нагадаємо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що поліпшення макроекономічної ситуації дає Національному банку України (НБУ) змогу продовжувати валютну лібералізацію. Як зазначив Чурій, в планах НБУ - скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов’язання (контракти, сплата кредитів). За його словами, такий революційний крок є можливим, але для цього як мінімум має бути остаточно затверджена нова програма з МВФ.

Відзначимо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс.

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Теми: Курс долара
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