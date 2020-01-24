НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Для підтримки курс НБУ витратив за тиждень 26,50 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 20-24 січня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів, що в два рази менше, ніж тижнем раніше (100 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

Крім того, НБУ купив на міжбанку валюти на 76,50 млн доларів. Таким чином, за тиждень чистий продаж склав 26,50 млн доларів.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 348,00 млн доларів і продав на 106,50 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 241,50 млн доларів.

Нагадаємо, у грудні Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) з 20 січня 2020 року вдвічі збільшив ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків - до 10% від їх регулятивного капіталу. За даними НБУ, цей крок розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн доларів і збільшить їх роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ у 2019 році купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.