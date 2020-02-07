НБУ відновив скупку доларів на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після тижневої перерви центробанк знову купував валюту

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 710,50 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 415,50 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 27-31 січня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 143,50 млн доларів. При цьому центробанк протягом тижня не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс. За його словами, на початку року імпорт в Україну перевищує експорт. Крім того, деякі компанії виводили дивіденди і купували валюту.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в січні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1416,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1313,91 млн доларів. Таким чином, в січні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 102,4 млн доларів, у той час як у грудні 2019 року вона становила 181,5 млн доларів.