НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку

Національний банк України протягом тижня 12-15 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 161,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Інформація розміщена на сайті НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, чиста купівля скоротилася до 161,5 млн доларів порівняно з 199,1 млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 2 429,9 млн доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склав 363,2 млн. доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів.

Голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж було у лютому, до спалаху епідемії коронавіруса.