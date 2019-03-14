НБУ зберіг облікову ставку на високому рівні попри уповільнення інфляції

Нацбанк знову відмовився від зниження облікової ставки

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Об этом заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели 5% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале потребительские цены в Украине в сравнении с январем выросли на 0,5%. По данным Государственной службы статистики, в годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

Напомним, Национальный банк Украины 31 января сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отмечалось в обосновании решения, сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, во время выступления в Верховной раде 17 января глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки НБУ в 18% является слишком высоким и Нацбанк может принять решение о ее снижении. Смолий выразил надежду, что тренд повышения учетной ставки достиг пика и начнется тренд снижения учетной ставки.