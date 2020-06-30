НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (прес-служба НБУ)

Єдина європейська валюта подешевшала на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,86 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 липня встановлено на такому рівні: 29,8670 гривень за євро (-0,083 грн). При цьому курс євро на 30 червня становить 29,9500 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 30 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 3 копійки до 30,01 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,63 - 26 червня), продажу - 30,01 (30,04 - 26 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 29,93 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,91 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар.

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 26,6676 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). При цьому курс долара на 26 червня становить 26,6922 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус