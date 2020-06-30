НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (пресс-служба НБУ)

Единая европейская валюта подешевела на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2020 года установил курс евро на уровне 29,86 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 июля установлен на таком уровне: 29,8670 гривен за евро (-0,083 грн). При этом курс евро на 30 июня составляет 29,9500 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 30 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 3 копейки до 30,01 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,63 - 26 июня), продажи - 30,01 (30,04 - 26 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,93 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,91 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар.

Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 26,6676 гривен за 1 доллар (-0,0246 грн). При этом курс доллара на 26 июня составляет 26,6922 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус