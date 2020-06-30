НБУ на 1 липня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче позначки 26,70 гривень

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 26,6676 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). При цьому курс долара на 26 червня становить 26,6922 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 червня довідковий курс на рівні 26,66 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 червня (26,69 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 30 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,76 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 30,01 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,56 (26,60 - 26 червня), продажу - 26,76 (26,80 - 26 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,63 - 26 червня), продажу - 30,01 (30,04 - 26 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 26 червня), продажу 3,85 (3,87 - 26 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус