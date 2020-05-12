НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,08 гривень за євро, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 травня, встановлений на такому рівні: 29,0843 гривень за євро (-0,0123 грн). При цьому курс євро на 12 травня становить 29,0966 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня 2020 року, курс на готівковому ринку виріс на 1 копійку до 29,22 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,74 (28,73 - 8 травня), продажу - 29,22 (29,21 - 8 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 29,10 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,08 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар, що менш ніж на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 травня, встановлений на такому рівні: 26,7947 гривень за 1 долар (-0,0249 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 26,8196 гривень за 1 долар.