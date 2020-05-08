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НБУ підвищив офіційний курс євро вище 29 гривень

Новини » Економіка     08.05.2020 - 18:05
НБУ підвищив офіційний курс євро вище 29 гривень
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 18 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,09 гривень за євро, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 травня встановлено на такому рівні: 29,0966 гривень за євро (+0,1849 грн). При цьому курс євро на 8 травня становить 28,9117 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро вище 29 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 1 копійку до 29,21 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу зріс на 15 копійок до 29,05 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,02 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,73 (28,73 - 7 травня), продажу - 29,21 (29,22 - 7 травня) грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлено на такому рівні: 26,8196 гривень за 1 долар (+0,0011 грн). При цьому курс долара на 8 травня становить 26,8185 гривень за 1 долар.

Теги Новини України курс НБУКурс гривніКурс євро
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