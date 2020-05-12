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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     12.05.2020 - 16:07
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар, що менш ніж на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 травня, встановлений на такому рівні: 26,7947 гривень за 1 долар (-0,0249 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 26,8196 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 12 травня міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,85 гривень за долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 29,03 гривень за євро. Однак до 12:00 курс долара впав нижче 26,80 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 травня довідковий курс на рівні 26,80 грн/долар, знизивши його порівняно з 8 травня (26,81 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 12 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,05 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 29,22 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,76 (26,75 - 8 травня), продажу - 27,05 (27,03 - 8 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,74 (28,73 - 8 травня), продажу - 29,22 (29,21 - 8 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 8 травня), продажу 3,69 (3,67 - 8 травня) грн за 10 рублів.

Теги Курс долара Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
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