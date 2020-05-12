Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 12 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 26,76 гривень за долар, курс купівлі до 26,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,10 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7350 - 26,7600 грн/долар, євро 29,0823 - 29,1068 грн/євро, російський рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7350 26,7600 EUR/UAH 29,0823 29,1068 RUB/UAH 0,3653 0,3658

Нагадаємо, 8 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8150 - 26,8400 грн/долар, євро 29,0299 - 29,0569 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3665 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 12 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,05 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 29,22 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,76 (26,75 - 8 травня), продажу - 27,05 (27,03 - 8 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,74 (28,73 - 8 травня), продажу - 29,22 (29,21 - 8 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 8 травня), продажу 3,69 (3,67 - 8 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар, що менш ніж на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 травня, встановлений на такому рівні: 26,7947 гривень за 1 долар (-0,0249 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 26,8196 гривень за 1 долар.