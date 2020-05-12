Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 12 травня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар та євро дорожчають на міжбанку і в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,05 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 29,22 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,76 (26,75 - 8 травня), продажу - 27,05 (27,03 - 8 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,74 (28,73 - 8 травня), продажу - 29,22 (29,21 - 8 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 8 травня), продажу 3,69 (3,67 - 8 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 12 травня міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,85 гривень за долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 29,03 гривень за євро. Однак до 12:00 курс долара впав нижче 26,80 гривень за долар.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 травня довідковий курс на рівні 26,80 грн/долар, знизивши його порівняно з 8 травня (26,81 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,75 - 27,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 4-8 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 199,1 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла 1,7 рази порівняно з 115,5 млн доларів тижнем раніше.

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня помірне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,9 грн.