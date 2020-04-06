Курс долара різко знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 30 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 квітня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії знизився на 31 копійку до 27,15 гривень за долар, курс купівлі до 27,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 30 копійок до 29,31 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1500 грн/долар, євро 29,2625 - 29,3165 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3560 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1500 EUR/UAH 29,2625 29,3165 RUB/UAH 0,3552 0,3560

Нагадаємо, 3 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,4200 - 27,4600 грн/долар, євро 29,5752 - 29,6156 грн/євро, російський рубль 0,3563 - 0,3570 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 3 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 17 копійок до 27,52 гривні за долар, курс євро знизився на 27 копійок до 29,75 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,06 (27,17 - 3 квітня), продажу - 27,52 (27,69 - 3 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,01 (29,20 - 3 квітня), продажу - 29,75 (30,02 - 3 квітня) грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 квітня встановлено на такому рівні: 27,2365 гривень за 1 долар (-0,1365 грн). При цьому курс долара на 3 квітня становить 27,373 гривень за 1 долар.