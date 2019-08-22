НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 23 копійки

Національний банк України (НБУ) на 23 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 23 копійки до 27,75 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 серпня встановлено на такому рівні: 2775,4821 гривні за 100 євро (-23,2175 грн).

При цьому курс євро на 22 серпня становить 2798,6996 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 28,08 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,63 (27,75 - 21 серпня), продажу - 28,08 (28,20 - 21 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 27,80 гривень за євро. Курс покупки становить 27,77 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 23 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,04 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 серпня встановлено на такому рівні: 2504,2697 гривень за 100 доларів (-16,173 гривень).