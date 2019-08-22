НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,04 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 серпня встановлено на такому рівні: 2504,2697 гривень за 100 доларів (-16,173 гривень).

При цьому курс долара на 22 серпня становить 2520,4427 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 22 серпня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 25,10 гривень за долар, курс купівлі до 25,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,86 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,05 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж 21 серпня (25,22).

У той же час в обмінних пунктах України 22 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 25,26 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 28,08 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 25,01 (25,11 - 21 серпня), продажу - 25,26 (25,35 - 21 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,63 (27,75 - 21 серпня), продажу - 28,08 (28,20 - 21 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 21 серпня), продажу 3,88 (3,87 - 21 серпня) грн за 10 рублів.