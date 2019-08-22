Курс долара 22 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знову впав до рівня 25 грн/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 серпня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 25,26 гривень за долар, курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 28,08 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 25,01 (25,11 - 21 серпня), продажу - 25,26 (25,35 - 21 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,63 (27,75 - 21 серпня), продажу - 28,08 (28,20 - 21 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 21 серпня), продажу 3,88 (3,87 - 21 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,85-25,40 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 25,10 гривень за долар, курс купівлі до 25,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,86 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,05 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж 21 серпня (25,22). Таким чином, офіційний курс на 23 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що курс гривні до долара в 2019 році зміцнюється завдяки внескам нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а також поліпшення ситуації з платіжним балансом.

Зазначимо, глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що економічні показники США і їхніх торговельних партнерів свідчать про неможливість політики "слабкого долара" в осяжному майбутньому.