Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 22 серпня 2019 року знизився на 9 копійок до 25,06 гривень за долар, курс купівлі до 25,03 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 27,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0300 - 25,0650 грн/долар, євро 27,7732 - 27,8071 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0300 25,0650 EUR/UAH 27,7732 27,8071 RUB/UAH 0,3811 0,3820

Нагадаємо, 21 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1500 грн/долар, євро 27,8806 - 27,9114 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 23 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,04 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 серпня встановлено на такому рівні: 2504,2697 гривень за 100 доларів (-16,173 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 22 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 25,26 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 28,08 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 25,01 (25,11 - 21 серпня), продажу - 25,26 (25,35 - 21 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,63 (27,75 - 21 серпня), продажу - 28,08 (28,20 - 21 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 21 серпня), продажу 3,88 (3,87 - 21 серпня) грн за 10 рублів.