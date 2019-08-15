НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 1 копейку до 28,23 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 августа установлен на таком уровне: 2823,3641 гривны за 100 евро (-1,5295 грн).

При этом курс евро на 15 августа составляет 2824,8936 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 августа 2019 года, на наличном рынке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 28,51 гривен за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,02 (27,98 - 14 августа), продажи - 28,51 (28,47 - 14 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 27,98 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,94 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,32 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 августа установлен на таком уровне: 2532,1651 гривен за 100 долларов (+7,2334 гривен).