Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 25,6 грн

Курс долара на міжбанку в продаж 8 липня 2019 року знизився на 10 копійок до 25,58 грн/долар, курс купівлі до 25,56 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 28,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,5650 - 25,5800 грн/долар, євро 28,6890 - 28,6956 грн/євро, російський рубль 0,4017 - 0,4024 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,5650 25,5800

EUR/UAH 28,6890 28,6956

RUB/UAH 0,4017 0,4024

Нагадаємо, 5 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6400 - 25,6800 грн/долар, євро 28,7680 - 28,8129 грн/євро, російський рубль 0,4019 - 0,4030 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,60 грн/долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 2560,2161 гривень за 100 доларів (-10,92 гривень).