ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    08.07.2019 - 17:55
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 24 копійки до 28,71 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 липня, встановлений на такому рівні 2871,2824 гривні за 100 євро (-23,8168 грн).

При цьому курс євро на 8 липня становить 2895,0992 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 24 копійки до 29,11 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,40 - 28,90 (28,60 - 29,20 - 5 липня), продажу 28,90 - 29,50 (29,20 - 29,70 - 5 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,60 (28,86 - 5 липня), продажу - 29,11 (29,35 - 5 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 28,69 гривень за євро. Курс покупки становить 28,68 грн/євро.

Курс долара знижується на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся