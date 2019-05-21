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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси    21.05.2019 - 18:15
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 6 копійок до 29,14 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 травня встановлений на такому рівні 2914,4107 гривні за 100 євро (-11,6666 грн).

При цьому курс євро на 21 травня становить 2926,0773 гривні за 100 євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 5 копійок до 29,45 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,80 - 29,25 (28,80 - 29,35 - 20 травня), продажу 29,25 - 29,60 (29,35 - 29,85 - 20 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (29,07 - 20 травня), продажу - 29,45 (29,50 - 20 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 29,17 гривень за євро. Курс покупки становить 29,14 грн/євро.

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