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Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    21.05.2019 - 17:10
Курс долара трохи зріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 травня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,16 грн/долар, курс купівлі до 26,14 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,17 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 - 26,1650 грн/долар, євро 29,1487 - 29,1739 грн/євро, російський рубль 0,4047 - 0,4052 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,1400      26,1650

EUR/UAH     29,1487      29,1739

RUB/UAH     0,4047        0,4052

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 21 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1200 - 26,1550 грн/долар, євро 29,1603 - 29,1968 грн/євро, російський рубль 0,4046 - 0,4053 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,11 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 2611,2451 гривень за 100 доларів (-9,0444 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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