Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 травня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,16 грн/долар, курс купівлі до 26,14 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 29,17 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 - 26,1650 грн/долар, євро 29,1487 - 29,1739 грн/євро, російський рубль 0,4047 - 0,4052 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1400 26,1650

EUR/UAH 29,1487 29,1739

RUB/UAH 0,4047 0,4052

Нагадаємо, 21 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1200 - 26,1550 грн/долар, євро 29,1603 - 29,1968 грн/євро, російський рубль 0,4046 - 0,4053 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,11 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 2611,2451 гривень за 100 доларів (-9,0444 гривень).