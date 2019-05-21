ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы    21.05.2019 - 18:15
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 6 копеек до 29,14 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 мая установлен на таком уровне 2914,4107 гривны за 100 евро (-11,6666 грн).

При этом курс евро на 21 мая составляет 2926,0773 гривны за 100 евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 5 копеек до 29,45 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,80 - 29,25 (28,80 - 29,35 - 20 мая), продажи 29,25 - 29,60 (29,35 - 29,85 - 20 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,98 (29,07 - 20 мая), продажи - 29,45 (29,50 - 20 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,17 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,14 грн/евро.

Курс доллара немного вырос на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь