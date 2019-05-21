Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 6 копійок, євро подешевшав на 5 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 травня 2019 року, в 12:45 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 26,28 гривень за долар, купівлі знизився на 8 копійок до 26,04 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 29,45 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,80 - 26,15 (26,00 - 26,25 - 20 травня), продажу 26,20 - 26,50 (26,25 - 26,65 - 20 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,04 (26,12 - 20 травня), продажу - 26,28 (26,34 - 20 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,80 - 29,25 (28,80 - 29,35 - 20 травня), продажу 29,25 - 29,60 (29,35 - 29,85 - 20 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (29,07 - 20 травня), продажу - 29,45 (29,50 - 20 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,95 (2,50 - 3,95 - 20 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 20 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,74 (3,73 - 20 травня), продажу 4,10 (4,10 - 20 травня) грн за 10 рублів.