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Долар припинив зростання: НБУ встановив курс на 6 квітня

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 15:59
Долар припинив зростання: НБУ встановив курс на 6 квітня Фото: курс долара падає після зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,939 гривень за 1 долар (-0,0165 грн). При цьому курс долара на 5 квітня складає: 27,9555 гривень за 1 долар.

Долар припинив зростання: НБУ встановив курс на 6 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується після різкого зростання.

Долар припинив зростання: НБУ встановив курс на 6 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,03 гривень за долар, курс купівлі до 28,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 32,92 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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