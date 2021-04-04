ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на наступний тиждень

Новость на русском → Україна, Неділя 04 квітня 2021 08:50
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на наступний тиждень Фото: курс долара зросте до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,97 до 27,83 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,99/28,01 до 28,02/28,04 (+0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,83/28,04 до 27,80/28,00 (-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7%.

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, у квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс долара
NEWS
Спад випадків: в Україні 13 738 нових COVID-заражень
Спад випадків: в Україні 13 738 нових COVID-заражень
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів