Міжбанк відкрився зниженням курсу долара на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,50 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 32,4792 - 32,5031 грн/євро, російський рубль 0,3768-0,3772 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України трохи знизив офіційний курс долара. На 29 червня курс встановлено на позначці 27,39 гривень за долар. Долар втратив 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і таким чином, американська валюта знову падає після зростання напередодні.

Прогноз

Протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 гривень.