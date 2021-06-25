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Курс долара трохи знизився перед вихідними

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 16:05
Курс долара трохи знизився перед вихідними Фото: курс долара трохи знизився після вчорашнього зростання (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 29 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,39 гривень за долар. Долар втратив 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 червня встановлено на такому рівні: 27,3964 гривень за 1 долар (- 0,0625 грн). При цьому курс долара на 25 червня становив: 27,4589 гривень за 1 долар.

Курс долара трохи знизився перед вихідними

Таким чином, офіційний курс долара знову падає після зростання напередодні.

Курс долара трохи знизився перед вихідними

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на ранок 25 червня порівняно із закриттям попередньої сесії знизився у продажу на 6 копійок - до 27,50. При цьому курс євро у продажу знизився на 9 копійок - до 32,84 гривень за євро.

Але протягом дня долар прискорив падіння і за пару годин до закриття міжбанку вже торгувався на позначці 27,35 гривень.

Що прогнозували аналітики

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, під кінець цього тижня долар на міжбанку мав торгуватися на позначці близько 27,3 гривень, а готівковий долар у банках - близько 27,2/27,4 гривень.

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