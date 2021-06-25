Курс долара трохи знизився перед вихідними

Національний банк України (НБУ) на 29 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,39 гривень за долар. Долар втратив 6 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 29 червня встановлено на такому рівні: 27,3964 гривень за 1 долар (- 0,0625 грн). При цьому курс долара на 25 червня становив: 27,4589 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову падає після зростання напередодні.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на ранок 25 червня порівняно із закриттям попередньої сесії знизився у продажу на 6 копійок - до 27,50. При цьому курс євро у продажу знизився на 9 копійок - до 32,84 гривень за євро.

Але протягом дня долар прискорив падіння і за пару годин до закриття міжбанку вже торгувався на позначці 27,35 гривень.

Що прогнозували аналітики

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, під кінець цього тижня долар на міжбанку мав торгуватися на позначці близько 27,3 гривень, а готівковий долар у банках - близько 27,2/27,4 гривень.