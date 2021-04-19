НБУ знизив офіційний курс долара на 19 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня, встановлений на рівні 27,97 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9783 гривень за 1 долар (+0,0191 грн). При цьому курс долара на 16 квітня складає: 27,9592 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)