НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 2641,708 гривень за 100 доларів (+1,5187 гривень).

При цьому курс долара на 13 червня становить 2640,1893 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 13 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 26,44 грн/долар, курс купівлі до 26,41 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 29,86 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,55 гривень за долар, в покупці виріс на 1 копійку до 26,31 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 30,07 гривень за євро.